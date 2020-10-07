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Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы по делу расследования его предполагаемых связей с Россией в 2016 году.

Как передает Укринформ, об этом президент США написал в своем Твиттере.

«Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к одному из величайших политических преступлений в американской истории — российской мистификации», — написал Трамп.

Он заявил, что рассекречивание также касается скандала с электронной почтой его соперницы на президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как известно, завершившееся в марте 2019 года расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных ко вмешательству РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В частности, указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикации в WikiLeaks компрометирующей информации на одного из кандидатов и влияние через социальные сети на электоральные группы в США. Расследование не нашло доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и РФ.

 
ForUm

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