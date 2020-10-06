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Во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в связи с ней. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала европейцев сохранять бдительность относительно пандемии коронавируса, ведь новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.

Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что порой усталость от пандемии охватывает свыше 60% населения.

Он призвал власти стран взаимодействовать со своими гражданами. В частности следует приобщать людей к новым способам встреч с друзьями и родственниками, добавил он.

 
ForUm

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