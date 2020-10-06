В Киеве задержали мужчину, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Убийство произошло в жилом доме на проспекте Правды в Подольском районе столицы.
Так, 5 октября около 20:30 на линию «102» поступило сообщение, что в указанной квартире закрылся мужчина с малолетним ребенком и никого не впускает. Игнорируя просьбу бывшей жены и работников спецслужб открыть дверь, мужчина поджег жилище.
С помощью специальной техники работники службы спасения срезали двери, попали в середину помещения и потушили пожар. Как оказалось, очагом пожара был диван, на котором обнаружили тело малолетнего мальчика с признаками насильственной смерти.
Задержанный на месте происшествия мужчина рассказал, что, не желая возвращать 6-летнего сына, ножом убил его, после чего поджег тело, чтобы скрыть преступление.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Следственные действия продолжаются.
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