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Фаворитом президента Украины Владимира Зеленского на выборах киевского мэра будет представитель «Слуги народа».

Об этом он заявил в интервью европейскому изданию Politico Europe, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии - «Слуги народа» ... Да, мне в любом случае ближе человек из этой партии»,- сказал он.

«Я тоже живу в Киеве. И мы, киевляне, хотим и ждем изменений. Я уверен, прежде всего люди требуют изменений, а уже потом - людей, которые их будут реализовывать. Мы не хотим, чтобы был загружен трафик, хотим меньше мусора, хотим, чтобы наконец был построен экологический мусороперерабатывающий завод, хотим нормальную транспортную развязку, хотим, чтобы старые сети были современными. Вот и все. Мы все хотим перемен», - добавил Зеленский.
ForUm

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