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За прошедшие сутки, 5 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет, говорится в сводке ООС.

В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельные, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащими Вооруженных сил совместно с пожарными ГосЧС ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Только от Вооруженных сил к тушению очагов возгораний привлекались более 300 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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