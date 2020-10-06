Несмотря на то, что на улице уже лето, карантин продолжает в большей или меньшей степени ограничивать людей. И в связи с эпидемиологической ситуацией в стране совсем непонятно, что же будет дальше. Но это совсем не значит, что надо отказываться от любимых блюд. Популярный сервис доставки готовой еды Sushi33.ua всегда на связи и предлагает обширное меню для своих клиентов. Подробнее об актуальных предложениях японской кухни и не только с бесконтактной доставкой по Киеву и Киевской области – дальше.

Почему стоит выбрать именно сервис доставки готовой еды Sushi33:

1. Безопасность. В условиях карантина сервис предлагает своим клиентам бесконтактную доставку. Оплату можно сделать прямо на сайте, а заказ принесут прямо к дверям. На всех этапах готовки и доставки сотрудники пользуются защитными масками, перчатками и антисептиками. Все блюда в индивидуальных упаковках.

2. Опыт. Компания Sushi33 на рынке успешно работает на протяжении 13 лет. За эти годы компания успела зарекомендовать себя, как одного из лидеров рынка столицы.

3. Доверие. Сделав заказ единожды, клиенты продолжают делать это снова и снова, потому что блюда действительно вкусные. У шеф-поваров сервиса своя уникальная рецептура приготовления, благодаря чему они всегда на шаг впереди конкурентов.

4. Исключительно Fresh Made. Для приготовления блюд используются только свежие и качественные продукты и ингредиенты.

5. Широкий ассортимент. Здесь каждый найдет блюда на свой вкус. Выбор огромный: палитра всевозможных вариаций суши и роллов, аппетитные сеты, ланчи, вкуснейшие буррито-роллы, салаты, супы, рис, лапша, десерты, напитки…

6. Бесплатная доставка. При покупке от 200 гривен, курьеры доставят ваш заказ совершенно бесплатно по всему Киеву.

7. Программа лояльности и скидки для постоянных клиентов. Вступайте в Клуб 33. На сайте вы найдете много выгодных предложений: бонусы за заказы, акции, подарки и сюрпризы.

Суши – это нереально вкусно, если их готовят профессионалы. В службе доставки Sushi33 знают толк в хорошей еде. Убедиться в этом может каждый, сделав заказ на сайте или по телефонам: 044 573 33 33, 066 573 33 33, 098 573 33 33, 093 573 33 33.

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