также в разделеПолитика
ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности радикалов, устроивших провокации в Черкассах 13
Президент Еврокомиссии не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 11
«Возьмите ответственность за страну»: Депутаты ЕП написали письмо Арахамии 29
В Азербайджане довольны позицией Украины по Нагорному Карабаху 16
Медведчук: Украина должна пересмотреть кабальный договор о Зоне свободной торговли с ЕС 14
Блогер Хурсин: Для Тищенко мир на Донбассе - принципиальный вопрос 30
В ТКГ хотят создать совет выходцев с Донбасса 27
Добкин снимает свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 33
Загородний: Попытки снять ОПЗЖ с выборов в Николаевской области не увенчались успехом 30
Местные выборы: в Украине за сутки открыли 8 уголовных дел 13
Ермак: Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным 39
В Черниговской области разоблачили избирательную сетку 67
Кандидата на пост главы ОТГ Васильковского района Романа Засуху поймали на попытке подкупа избирателей 16
НАПК завело дело на Юрчишина о недостоверном декларировании имущества 109
С местных выборов сняли очередных «клонов» 15
Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси 28
Зеленский: О предоставлении военной помощи Азербайджану речь не идет 16
В ЦИК считают голосование на самоизоляции самой большой проблемой выборов 37

7-8 октября президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, запланированы переговоры Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленских с Их Королевскими Высочествами Герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Запланированы также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги