7-8 октября президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, запланированы переговоры Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Планируется подписание ряда других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

В рамках визита предусмотрена аудиенция Зеленских с Их Королевскими Высочествами Герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Запланированы также встречи главы государства со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посещение Лондонской фондовой биржи и встреча с британскими инвесторами.