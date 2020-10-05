также в разделеОбщество
НАБУ вызывает Вовка и трех судей ОАСК на следственные действия 15
Платные камеры в СИЗО заработали первый миллион 11
СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс 9
Министр культуры прокомментировал скандальный концерт Поляковой 114
На Луганщине ликвидировали 7 из 10 очагов пожаров 11
В МОН обещают повысить зарплату воспитателям детсадов 10
На границе задержали банду, укравшую из банкоматов боле 3 миллионов 17
С сентября 2021 госорганы не смогут требовать бумажные документы у украинцев 20
В Украине почти каждый день злоумышленники закладывают взрывчатку 33
Мошенники пытались продать должность помощника нардепа за $18 тысяч 10
МВД хочет использовать собак для выявления больных COVID-19 9
МИД планирует в феврале провести крымский саммит 54
Минздрав не советует обращаться в частную лабораторию для теста на COVID-19 15
Полиция открыла дело из-за концерта Поляковой в Харькове 23
Дело Шеремета: Суд обязал ГБР расследовать возможные фальсификации 25
Зеленский: Процесс цифровизации Украины уже необратим 14
Власти Полтавы отказались усиливать карантин 10
Глава Нацполиции выступает за легализацию проституции 14

Между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Луганской области из-за поджога возник очередной масштабный пожар. По состоянию на 18:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы.

По состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. На сегодня в Украине на стационарном лечении находятся 16 745 больных COVID-19.   В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного инфицирования COVID-19.

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена совместно Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу за открытие вируса гепатита С.

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. 

Влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, призвав власти взять ответственность за страну.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги