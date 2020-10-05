Между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема в Луганской области из-за поджога возник очередной масштабный пожар. По состоянию на 18:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы.

По состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на этой неделе Украина пересечет отметку в 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. На сегодня в Украине на стационарном лечении находятся 16 745 больных COVID-19. В Черновицкой области зафиксировали уже около 20 случаев повторного инфицирования COVID-19.

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена совместно Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу за открытие вируса гепатита С.

В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране.

Влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, призвав власти взять ответственность за страну.