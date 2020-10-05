На Луганщине по состоянию на 18:00 5 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы, сообщает ГосЧС.

Принимаются меры по локализации еще 1 очага пожара на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений.

Силы и средства ГосЧС сосредоточено на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ). Привлечено 717 чел. и 109 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд.

Авиацией ГосЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 60 сбросов (246 тонн воды). С начала тушения пожаров 551 сброс (1 тыс. 832 тонны воды).

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

По состоянию на 7:00 5 октября в Луганской области продолжалось тушение 4 основных очагов.

5 октября в Станично-Луганском районе из-за поджога возник очередной масштабный пожар.