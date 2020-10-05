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В Национальной полиции Украины анонсировали минимизацию полицейских отделений по стране. Также вскоре презентуют новую структуру Нацполиции.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

После этого, он считает, подберут людей в достаточном количестве, чтобы организовать раскрытие легких преступлений дознавателями.

«Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы», - заявил он.

В то же время, базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и средней тяжести.

«В ближайшее время мы презентуем новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от той «советской» модели, которая есть на сегодняшний день», - сообщил он.

 
ForUm

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