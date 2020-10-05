В Офисе президента на днях произошла встреча на 4 этаже, на которой были Ермак, Трофимов, Тимошенко и Тищенко, проходила она на повышенных тонах и перешла в конфликт. Такую информацию в своем блоге на Фейсбуке подал блогер Евгений Хурсин, сообщает From-ua.

В ОП, по информации блогера, не выдержали давление «партии войны» и решили не включать Тищенко в ТГК. «Николай резко высказался о том, что судьбами людей играть нельзя, что Украине нужен мир. Это то, чего ждут люди голосовавшие за нас! Что это для него принципиальный вопрос, и он готов ради мира в Украине – сложить партийный мандат «Слуги народа». Для Николая мир – прежде всего».

После этого, пишет блогер, возможное участие Тищенко в ТКГ начали хэйтить по всем медиа, телеканалам, сайтам, включая ТВ-канал «1+1». И произошло это именно после конфликта в Офисе президента. «Почему-то никто особо не задумался, а почему собственно он будет хуже на этой должности, чем действующие представители?, - спрашивает Хурсин. - Медийное лицо, пост замглавы фракции, своя группа в парламенте. Это лучше, чем абсолютные политические нули, которые сейчас там сидят».

В качестве парламентского переговорщика, считает блогер, Тищенко вполне может стать новым народным дипломатом. Тем более в «Слуге народа» он считается сторонником мира и представителем мирных инициатив. «Он хочет мира. Почему его не пускают действовать – непонятно».

Как утверждает Евгений Хурсин, жена депутата Алла Барановская до начала войны жила в Донецке. «Вся моя семья под обстрелами уехала в Киев — они беженцы. Им было очень трудно. Я знаю о проблемах переселенцев, и знаю, что никто для них ничего не делает», — цитирует блогер слова Тищенко в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи». Хурсин также напомнил, что Тишенко делился на Фейсбуке, что они часто говорят с супругой о Донбассе, и это их семейная боль, а семейная боль и личные переживания очень хорошо помогают услышать людей, которые живут на Донбассе. Кроме того, считает автор поста, Николай Тищенко считается эффективным переговорщиком и не остановится ни перед чем, чтобы достичь мира: «Я готов договариваться как угодно, лишь бы в Украине наступил мир».

«Господа, отбросьте все свои стереотипы и зависть. У Тищенко есть огромное желание помощь в установлении мира на Донбассе. Николай Тищенко последовательно выступает за мир - в каждом своём интервью говорит, что проблему нужно решать именно мирным путём, - утверждает блогер. - Может, стоит прислушаться к его идеям и наработкам? Можно конструктивно критиковать, но постоянные нападки на него говорят об одном - партии «войны» очень не выгоден Тищенко».