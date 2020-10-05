Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) расскажет о важности постоянно действующего формата работы Международного гражданского форума «Люди мира».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, сегодня на телеканале «112 Украина» продолжит работу международный медиа-проект «Люди», в котором зрители станут участниками обсуждений новостей недели в Украине и мире и важной темы для людей страны: «Донбасс. Дорога к миру? Дорога к миру!».

Участниками дискуссии станут известные украинцы, общественные деятели, эксперты в разных сферах жизни, жители Донбасса, которые расскажут о необходимости выстраивания концепции мирного будущего, реального диалога и сотрудничества мирных жителей Донецкой и Луганской областей с представителями власти, международными институциями и переговорными группами.

«Собрать людей, граждан, жизненным целеполаганием которых есть мирная жизнь, а не экономическое и политическое паразитирование на войне – цель и задача международного гражданского Форума «Люди мира», - отметили организаторы.

Начало трансляции международного медиа-проекта «Люди» 5 октября в 15.15 на телеканале «112 Украина».