также в разделеРелигия
В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться 6
В Кременчуге освятили новый храмовый комплекс УПЦ 11
Митрополит Онуфрий возглавил престольный праздник в монастыре в честь иконы Богородицы «Услышательница» 9
В Киево-Печерской лавре 10 октября откроется Покровская ярмарка 9
Предстоятель УПЦ объяснил, что делать, когда нет желания молиться 9
На Харьковщине освящен новый храм УПЦ 6
Митрополит Онуфрий рассказал, что хуже: провиниться перед Богом или перед ближним 8
Митрополит Антоний освятил кафедральный собор в Вологде 10
Священники УПЦ благословили призывников и военных на несение службы 8
Предстоятель УПЦ рассказал, в чем особенность монашеского подвига 10
Митрополит Онуфрий рассказал, почему родителям важно молиться за детей 9
Под Чугуевом УПЦ отслужила панихиду на месте крушения самолета 7
На Волыни активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ 14
В РПЦ напомнили об опасности пропаганды ЛГБТ 15
Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир 25
Правозащитники заявили в ООН о нарушениях прав верующих УПЦ 14
Митрополит Антоний рассказал о единственном пути к бессмертию 16
Вышел официальный богослужебный календарь УПЦ на 2021 год 25

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) расскажет о важности постоянно действующего формата работы Международного гражданского форума «Люди мира».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, сегодня на телеканале «112 Украина» продолжит работу международный медиа-проект «Люди», в котором зрители станут участниками обсуждений новостей недели в Украине и мире и важной темы для людей страны: «Донбасс. Дорога к миру? Дорога к миру!».

Участниками дискуссии станут известные украинцы, общественные деятели, эксперты в разных сферах жизни, жители Донбасса, которые расскажут о необходимости выстраивания концепции мирного будущего, реального диалога и сотрудничества мирных жителей Донецкой и Луганской областей с представителями власти, международными институциями и переговорными группами.

«Собрать людей, граждан, жизненным целеполаганием которых есть мирная жизнь, а не экономическое и политическое паразитирование на войне – цель и задача международного гражданского Форума «Люди мира», - отметили организаторы.

Начало трансляции международного медиа-проекта «Люди» 5 октября в 15.15 на телеканале «112 Украина».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги