Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.

Об этом он рассказал выступая с лекцией в Львовской политехнике.

По его словам, причина в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.

«Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом ... Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население ... Это обычная математика и экономическая демография», - заявил он.

Поэтому необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к имеющейся солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.

«Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста», - резюмировал Шмыгаль.