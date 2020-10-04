также в разделеЭкономика
Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК Дэвиса 22
Молдова будет хранить запасы газа в Украине 12
Торгпред: Экспорт вернулся на докризисный уровень 11
«Дыра» в бюджете превысила 41 миллиард 13
Укрзализныця просит предусмотреть в госбюджете 322 млн на перевозку студентов 11
АМКУ установил сговор при покупке ТРЦ Respublika 14
ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины 24
Остатки средств в казне Кабмина сократились вдвое 11
НБУ вывел из обращения монеты по 25 копеек и банкноты до 2003 года 65
Доходы от малой приватизации выросли в 7 раз 12
В Минфине не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит транш МВФ 11
Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт на поставки ядерного топлива для Ривненской АЭС 23
Цены на яблоки в Украине – самые высокие за три года 22
В Украине улучшилась ситуация с наполнением госбюджета 16
В Украине не началось финансирование 25 бюджетных программ на 9,5 миллиарда 10
Госдолг Украины превысил $85 миллиардов 17
Начальник Управления финансовых и операционных рисков уволилась из НБУ 25
Украина не успевает ликвидировать ГФС до конца года 26

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.

Об этом он рассказал выступая с лекцией в Львовской политехнике.

По его словам, причина в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.

«Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом ... Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население ... Это обычная математика и экономическая демография», - заявил он.

Поэтому необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к имеющейся солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.

«Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста», - резюмировал Шмыгаль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2733 грн.
29
Теги