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В округе № 208 в городе Бахмач Черниговской области разоблачили «избирательную сетку» для покупки голосов в пользу одного из кандидатов. Выборы народного депутата там должны состояться 25 октября.

Об этом информирует Нацполиция Черниговской области в субботу, 3 октября.

Сообщается, что деньги и списки избирателей, свидетельствуют об «организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в парламент по округу № 208» обнаружили во время обысков в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой РГА.

«С авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых „десятников“ и 66 000 гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек», — сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

На инцидент отреагировал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало. По его словам, автомобиль остановили во время развозки денег так называемым «сотникам» и «десятникам».
ForUm

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