Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В любви нет смерти. Все, кого мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, силой Божественной любви сочетаются с вечностью.. Пока горит любовь в нашем сердце – они живы. Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших. Любовь рушит любые временные и пространственные преграды, для нее нет ограничения времени, нет прошлого и будущего, есть только безусловная бесконечность..Любовь никогда не перестанет быть любовью. Никогда не предаст. Никогда не завершит свое шествие. Она неисчерпаема, как неисчерпаем Бог», - напомнил митрополит Антоний.

Он отметил, что любовь – главный источник сил и преображения человеческого сердца.

«Человек рожден для любви, но по своей греховной природе он боится ее, душит страхами, глушит ее голос самостью и высокомерием. Любовь же только робко напоминает о себе.

Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их где угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарованном нам Господом при рождении, неиссякаемом источнике Божественной любви, находящемся в нашей душе. И пока человек не откроет в себе этот родник, не начнет черпать из него живую воду, он не будет полноценно жить, а сможет лишь обреченно прозябать», - подчеркнул владыка.

Архиерей рассказал о целительных дарах Господа для преображения души: Святом Причастии, молитве, воздержании, благодаря которым мы можем очистить свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем вечный источник жизни.

Владыка напомнил об удивительных свойствах любви.

«Любовь проявляется в наших немощах. Ведь только почувствовав свою несостоятельность, мы вспоминаем о Творце, Источнике любви, надежды и веры, обращаемся к Нему за помощью, вручаем свою жизнь и душу. Любовь постоянно благодарит. Это ее второе «я». Она славит непрестанно Создателя, она этим живет», - заключил митрополит Антоний.