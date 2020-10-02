Комитет избирателей проанализировал посещения фракциями и народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады в сентябре.

Как сообщила пресс-служба организации, в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано только 235 народных депутатов, что является рекордно низкими показателями. Как правило, количество депутатов, которые посещают заседания в ВР 9 созыва, больше и составляет более 300 депутатов. Так, на протяжении работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) в среднем на заседаниях было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423. После начала пандемии (март-апрель) на пленарных заседаниях было зарегистрировано в среднем 328 народных депутатов.

Самые высокие показатели посещения среди фракций ВР у депутатов «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях было зарегистрировано 64% ​​депутатов фракции.

Низкие результаты у группы «Доверие» и депутатов «Слуги народа» - в среднем 59% посещения.

У депутатов «Голоса» показатели посещения на уровне 54%, «Оппозиционного платформы За жизнь» - 46%, ВО «Батькивщина» - 43%, группы «За будущее» - 40%.

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, «на низкую посещаемость депутатов повлияло не только обострение пандемии коронавируса, но и начало местных выборов. В результате часть политиков находятся с избирательными турами по регионам, а не в сессионном зале парламента. Это является традиционной проблемой для Украины, когда в результате выборов работа парламента фактически является парализованной».

Всего в сентябре было проведено десять пленарных заседаний Верховной Рады. Среди прочего депутаты провалили законопроект №3971, предусматривающий внесение ряда важных изменений в Избирательный кодекс Украины.