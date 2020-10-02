В вопросе прекращения войны важно действовать здесь и сейчас, не давая умереть мирным инициативам.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя военный конфликт Карабахе.

«На землю Нагорного Карабаха вновь пришла полномасштабная война. Взрываются снаряды, летят пули, горит военная техника. И, что самое страшное, погибают люди. А ведь стоит вспомнить, что это противостояние возникло не вчера», - отметил митрополит.

По его словам, корни конфликта уходят еще в прошлое столетие. И за все это время, к глубокому сожалению, он так и не был урегулирован, а попросту «заморожен». Как показывают последние события, это не стало эффективным решением проблемы. Новые боевые действия грозят ее только усугубить.

«Каким же в данном контексте может быть урок для Украины? По моему глубокому убеждению, его суть состоит в том, что нельзя упускать ни одного, даже малейшего, шанса на достижение мира. Ведь альтернативой такому подходу может стать только замораживание конфликта на длительную перспективу», - подчеркнул владыка Антоний.

Он назвал подобное решение проблемы - миной замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и уничтожая даже призрачную надежду на восстановление единства, которое и так серьезно подтачивается каждым новым годом продолжающегося противостояния.

«Именно поэтому так важно в вопросе прекращения войны действовать здесь и сейчас, не давая умереть мирным инициативам. Никто не спорит, что это очень тяжелый, трудоемкий и наполненный различными препятствиями процесс. Однако все также знают, что дорогу осилит идущий. Главное только, чтобы он во всем полагался на Господа и твердо стоял на своей позиции»,- добавил управляющий делами УПЦ.

В заключение митрополит Антоний напомнил слова Патриарха Сербского Павла: «Все устраивается, если умеешь терпеть и доверяешь Богу».