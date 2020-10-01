Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Так, по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена ​​группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен.

По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшее отработки предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.