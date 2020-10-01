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Пятница будет в Украине облачной, влажной, с периодическими дождями, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако на Востоке, а также в Сумской и Полтавской существенные осадки завтра маловероятны.

Ветер еще будет оставаться порывистым.

Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, + 18 + 23 градуса, низкой на Западе, + 14 + 17 градусов, на остальной территории + 16 + 19 градусов.

В Киеве второй день октября будет с облаками, порывистым ветром, вероятен дождь. Температура воздуха будет колебаться около +17 +18 градусов.

На выходных потеплеет до + 19 + 22 градусов.
ForUm

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