Если человек просит у Господа вразумления, то Господь ответит обстоятельствами жизни или советом со стороны, или внутренним уяснением как поступить.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи», отвечая на вопрос, о том как понять, что является важным и нужным, а что второстепенным.

«Может быть, причиной неудач была всего лишь чрезмерная уверенность в себе: «Я сам сумею это сделать» или «Уж я-то сделаю так, как никто». Очень часто этому «Я»» не дает Господь вырасти еще больше. Будь все хорошо, «Я» бы как на дрожжах росло, и к человеку такому не подойти. Если душа хорошая и Господь видит, что до человека не доходит, и ему надо помочь, что объяснить ему некому, Он допускает обстоятельства, стирающие все потуги, все желания самостоятельно добиться успеха», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что все земные достижения временны, а научиться начинать все дела с молитвы, просить у Бога помощи, доверять Ему исход своих стремлений - это необходимо не только для временной жизни, но и для вечной.

«Главное, научиться жить так, чтобы всегда обращаться мысленно к Богу. Времени и подходящих условий не нужно: ничего быстрее мысли нет. Да и Господь слышит на всяком месте и во всякое время. Вот об этом более всего следует заботиться, а остальное приложится», - подчеркнул владыка Антоний.