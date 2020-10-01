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США воздерживаются от присоединения к канадским и британским санкциям в отношении Беларуси в надежде, что ЕС сможет прийти к общей позиции относительно своих белорусских санкций.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

В августе ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификацию президентских выборов и нарушение прав человека с тех пор, но Кипр эти санкции заблокировал из-за требования ввести санкции против Турции.

На прошлой неделе стало известно, что Британия, Канада и Соединенные Штаты планируют ввести совместные санкции в отношении отдельных белорусов. Однако во вторник санкции ввели только Лондон и Оттава.

По информации источников, Вашингтон воздержался от присоединения к этим мерам, поскольку считает, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе.

Один из источников, знакомых с этим вопросом, сообщил, что американский пакет, включая санкции за нарушение прав человека, по сути готов, но сроки его введения в действие неопределенны.

Госдепартамент США не стал прямо говорить о том, почему он не присоединился к Британии и Канаде в введении санкций, но сказал, что приветствует этот шаг и отметил, что американские санкции уже применяются к 16 белорусам, включая Лукашенко.

«Мы тесно координируем свою деятельность с нашими европейскими партнерами с целью привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси», - заявил представитель Госдепартамента.
ForUm

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