По состоянию на 7:00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Луганской области обесточены 52 населенных пункта, в Киевской - 43, Черниговской - 18, Кировоградской - 15, Черкасской - 13, Донецкой – 10, Житомирской – 5, Днепропетровской - 3 и Сумской - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.