также в разделеПроисшествия
Из-за пожара закрыли КПВВ в Станице Луганской
Число погибших в результате пожаров на Луганщине возросло до 9 человек 3
Аваков: Полиция проверяет версию поджога на Луганщине 8
Площадь пожаров на Луганщине достигла 11 тысяч гектаров 18
Число жертв пожаров на Луганщине возросло до 5 человек 12
Штаб ООС: Пожары в Луганской области спровоцированы обстрелами оккупантов 14
Обострение на Донбассе: боевики 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Пожары возле Станицы Луганской возникли из-за обстрелов боевиков 10
По фактам пожаров на Луганщине начаты уголовные производства 13
Жертвами пожаров в Луганской области стали 4 человека 19
На Луганщине уже выгорело 8800 гектаров леса 39
В Киеве с травмой головы нашли гражданку США, женщина умерла 27
На Луганщине вспыхнули масштабные пожары, проводится эвакуация 22
В зоне ООС военный украл и пытался продать оружие сослуживца 18
На Львовщине женщина убила двух дочерей и застрелилась 23
В Украине – впервые более 4 тысяч случаев COVID-19 за сутки 75
Порошенко заболел коронавирусом 55
Вчера боевики пять раз нарушили перемирие 12

По состоянию на 7:00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Луганской области обесточены 52 населенных пункта, в Киевской - 43, Черниговской - 18, Кировоградской - 15, Черкасской - 13, Донецкой – 10, Житомирской – 5, Днепропетровской - 3 и Сумской - 3.

 К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
11
Теги