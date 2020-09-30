Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак не исключает вероятность восстановления локальных боевых действий на Донбассе.
Об этом он заявил на заседании руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы в формате с Украиной, которая состоялась в Варшаве, сообщает пресс-служба Минобороны.
Хомчак проинформировал партнеров об обстановке безопасности на Донбассе, продолжающуюся российскую агрессию и о ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.
«На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается», - заявил он.
В то же время Хомчак подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины по противодействию агрессору и взаимодействию ее с НАТО и ЕС в этом контексте.
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