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Кандидатура бывшего спикера Министерства иностранных дел Маркияна Лубкивского рассматривается на должность спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе.

Как передает УНИАН, об этом народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура сказал журналистам, отвечая на вопрос о спикере ТКГ.

«Да, это идея, которую я, кстати, также предлагал господину Резникову. Потому что я считаю, что должна быть единая позиция. И это не спикер, а это пресс-секретарь наверное. То есть, у меня уже есть фамилия, но я не готов её назвать. Но это не будет очень известная личность. Это техническая должность. Потому что будут нарабатываться драфты всех встреч. И будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которые были достигнуты в Минском процессе», - сказал Качура.

На уточнение, рассматривается ли на эту должность кандидатура Лубкивского, он ответил: «Я думаю, что вы близки к этому, около очень правильного ответа. Но я знаю, что есть и другие кандидатуры. Но, возможно, та кандидатура, о которой вы сказали, она может быть одной из ключевых сейчас, и у которой приоритет».


 
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