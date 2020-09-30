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Проект «Письмо другу», цель которого – духовная поддержка онкобольных детей, стартовал в сентябре в Полтавской и Львовской епархиях Украинской Православной Церкви.

Фото: Полтавская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», в рамках всемирного проекта «My best friend», волонтеры пишут онкобольным детям письма духовной поддержки и надежды на Божию милость. В своих посланиях они рассказывают добрые истории, притчи, загадки и интересные моменты из личной жизни.

«Для Православной Церкви любой ребенок является ее чадом. И если мы настоящие христиане, то должны показывать свою любовь именно через ближних, которые больше всего нуждаются в нашем внимании и молитвенной поддержке. Волонтеры убеждены, что такие добрые послания помогут больным детям хотя бы на какой-то короткий срок забыть о своей болезни и быть уверенными, что за них кто-то молится и помнит», – отметили в Полтавской епархии УПЦ.

 
ForUm

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