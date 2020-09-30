54-летний американец Тимоти Рэй Браун, который считается первым в мире человеком, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии. Об этом говорится на его странице в Facebook, передает УНИАН.

«С большой грустью сообщаю, что Тимоти скончался в окружении друзей после 5-месячной битвы с лейкемией», - написал его партнер Тим Хеффген.

«Берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун: что о нем известно

Тимоти родился 11 марта 1966 года и вырос в Сиэтле.

У Брауна, известного также как »берлинский пациент», обнаружили вирус иммунодефицита человека в 1997 году. В 2006 году у него обнаружили лейкемию.

В 2007 году Брауну сделали трансплантацию костного мозга, который имел свойство редкой природной устойчивости к вирусу. После нее ВИЧ исчез, но лейкемия осталась. В 2008 году ему сделали вторую трансплантацию от того же донора, и лейкемия исчезла.

В течение 12 лет считалось, что он излечился от лейкемии и ВИЧ-инфекции. Однако недавно Браун заявил, что рак вернулся в прошлом году и распространился в организме.