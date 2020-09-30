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Печерский районный суд Киева признал руководителя общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации о доходах.

«45 минут понадобилось Печерскому «суду», чтобы признать меня виновным в несвоевременной подаче декларации», - написал он в Facebook.

Шабунин подчеркнул, что несколько лет подает свою декларацию добровольно, даже тогда, когда закон этого не требовал.

«Напомню, что с подачей этой я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней два часа до дедлайна и еще несколько – после», - заявил активист.

При этом он подчеркнул, что правоохранители не нашли неправдивых данных в его декларации.
ForUm

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