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Кандидат в президенты США, бывший вице-президент Джо Байден в ходе дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом назвал его «щенком Путина».

«Я сталкивался с Путиным и давал ему ясно понять, что не пойду на его уловки, - сказал Байден. - Он щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане».

Байден, говоря о том, почему избиратели должны голосовать за него, настаивал, что при Трампе страна стала «слабее», «беднее» и «более разделенной», передает Интерфакс.

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения «Талибан» вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование относительно утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ForUm

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