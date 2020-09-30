В курортном городе Трускавец Львовской области нишу отдыхающих из РФ в последние годы заместили жители Польши – в прошлом году их приехало 40 тысяч.

Об этом в интервью Укринформу сообщил мэр города Андрей Кульчинский.

«Если сравнивать довоенный период (до 2014 года), то на первом месте здесь (среди отдыхающих в Трускавце, - ред.) были россияне, сейчас они исчезли. И нам удалось за последние годы заместить эту нишу поляками - в прошлом году к нам приехало около 40 тыс. поляков», - сказал Кульчинский.

Он отметил, что такого количества туристов из Польши нет ни на одном курорте Западной Украины. «Чем мы их убедили, что именно в Трускавце безопасно, что здесь хорошо введены методики лечения и, видимо, это связано и с общей историей», - добавил Кульчинский.

В то же время он посетовал, что в этом году из-за пандемии коронавируса Трускавец сильно пострадал, так как иностранцы не могли доехать до курорта.

«В этом году мы немножко «осиротели». Ведь 25% наших туристов - иностранцы, и это очень большая цифра... Поляки с большим отрывом на первом месте, а далее - жители Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Германии, США, Израиля», - подчеркнул Кульчинский.