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В Украине в следующем году рядом с «Большим строительством» будет запущена масштабная программа большой реставрации, предусматривающая восстановление 100 объектов культуры и туризма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ на Винниччине.

«Это очень важные объекты. Они уже не инфраструктурные – они прежде всего исторические. И они туристические «магниты» могут привлекать как украинских туристов, так и иностранных», - сказал он.

Поэтому, по  словам Зеленского, эта программа уже предусмотрена в проекте государственного бюджета на следующий год.

«У нас будет амбициозный список из 100 объектов по всей стране. Их, кстати, намного больше. Но мне кажется, что это правильное, хорошее начало», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в перечень объектов, которые будут реставрировать в следующем году, следует включить, в частности, дворец Потоцких в Тульчине Винницкой области.

Кроме того, в следующем году продолжится реализация национальной программы «Большая стройка».

«К любому дворцу надо доехать, поэтому строятся дороги», - подытожил глава государства.
ForUm

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