В киевском Свято-Введенском монастыре отметили 600-летия явления иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, богослужение возглавил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, которому сослужили архипастыри, духовенство обители и гости в священном сане.

После чтения Святого Евангелия митрополит Антоний обратился к верующим со словом проповеди.

За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

По окончании богослужения был совершен молебен перед чудотворным образом Божией Матери «Призри на смирение».

Владыка Антоний поздравил наместника обители архиепископа Фастовского Дамиана, братию монастыря, священнослужителей и мирян с праздником и передал благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

*** Впервые икона Божией Матери «Призри на смирение» явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области. Можно предположить, что это событие произошло в утешение и ободрение псковичей в период большого бедствия, «морового поветрия» (голода), которое разразилось тогда над Псковской областью.

Икона была перевезена в Псков и хранилась в соборном Троицком храме. В память этого перенесения, празднование в честь иконы было установлено 16/29 сентября. Древний образ иконы Божией Матери «Призри на смирение» не дошел до наших дней. В XIX веке уже не встречается упоминаний о древней иконе, находившейся в Троицком соборе, и, возможно, погибшей во время одного из стихийных бедствий.

В Введенский монастырь чудотворный список иконы передан в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году икона официально прославлена Церковью как чудотворная.