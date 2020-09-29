также в разделеРелигия
В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение» 8
В Одессе отпраздновали день памяти преподобного Кукши 21
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра 12
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы 5
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди 15
На Херсонщине начала работу конференция священников УПЦ по работе с молодежью 15
В Запорожской области появится новый храм УПЦ 19
Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий 8
Митрополит Антоний объяснил, как Церковь должна взаимодействовать с новыми течениями в обществе 10
На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ 9
Церковь молится об упокоении погибших в авиакатастрофе на Харьковщине 9
В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов 11
Президент наградил митрополита УПЦ орденом «За заслуги» 27
На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ 14
На Закарпатье и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ 14
Митрополит Онуфрий рассказал, как государство должно относиться к Церквям 8
В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников 15
Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ 11

Господь незримо находится с нами всегда. Память об этом поможет избавиться от ненужных привычек, грехов и наполнить жизнь смыслом.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на канале «Витражи».

«Нужно приучать себя жить так, будто сейчас, сию минуту, Господь смотрит и видит все и всех, видит насквозь. Это так и есть. Если мы говорим «будто» только потому, что в этот момент, да и во многие другие, мы этого не ощущаем. Но мы и солнечный свет не воспринимаем как радостное сияние в пасмурный день, а ночью совсем о нем не помним, а оно же не перестает светить», - напомнил митрополит Антоний.

Он призвал всегда помнить о Господе, это поможет изменить свою жизнь.

«Помнить о Господе надо всегда. Приучать себя помнить. Тогда мы поймем, что и жить надо уже не так, как прежде, придется отказываться от многого: не только от явных и грубых грехов, а и от многих привычек. Например, говорить о том, о чем можно спокойно не говорить. Не слышать и не смотреть того, что кроме вреда, ничего не несет. Думать о том, чего еще нет и не может быть. То, что рассеивает, расслабляет, что мешает исполнять заповеди на деле - все придется оставить. Может быть, не все сразу, но решительно и бесповоротно придется менять жизнь, ее содержание. Легко и быстро это не получится, но на то и даны нам годы жизни. Если об этом думать и это делать, жизнь не покажется пустой и скучной. Наоборот, много дел, дай Бог успеть», - подчеркнул владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги