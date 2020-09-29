Сегодня утром в Telegram белорусского государственного телеканала ОНТ, что президента Беларуси Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. На это обратили внимание журналисты издания «Медуза».

В новости, опубликованной без ссылок на источники, сообщалось, что номинировала его «член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка Галина Коваленко». В объяснении Коваленко якобы написала, Лукашенко «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».

За два дня до того новость о том, что Лукашенко якобы номинировали на Нобелевскую премию мира опубликовали на сайте сатирических новостей «Панорама». При этом выдвинула его та самая Галина Коваленко, которой на самом деле нет среди работников БГПУ. Это имя встречается в двух материалах «Панорамы»: о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию и о том, что 82% россиян хотели бы видеть его на посту президента своей страны.

Журналист «Медузы» предполагает, что работники ОНТ действительно поверили в шутливую новость и скопировали ее в свой канал в Telegram. Однако фейковую новость переписали сайты «Правда.ру» и «Утро.ру», а издание Tut.by переписало сообщение самого ОНТ, однако быстро исправилось и отметило, что новость вымышленная.

В начале сентября бывший президент Евросовета и экс-премьер Польши Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира кандидатку в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и ее мужа, политзаключенного Сергея, который сейчас находится в белорусском СИЗО.

Напомним, в Беларуси хакеры пустили в онлайн-трансляции государственного канала видео с избиением протестующих. В телеграмм-канале «Кибер-Партизаны» появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы».