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Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

«Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС – будут сложности», – отметил Солодченко.

По его словам, ГФС – правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.  

«У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур», – подчеркнул Солодченко.

Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.

«В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят», – отметил глава службы.
ForUm

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