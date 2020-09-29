Церковь всегда оставалась и остается неизменной в самом главном — в истинном учении о спасении.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Существуют два равно радикальных полюса в трактовке того, как Церковь должна относиться к миру.На одном полюсе находятся ревнители абстрактной «старины», считающие, что Церковь вообще не должна меняться, а слепо следовать некому «идеальному образцу» из прошлого.

Для кого-то это первохристианские времена, для кого-то — эпоха расцвета Византии, а для кого-то Русь до патриарха Никона. Это однозначно тупиковый путь. Конечно, мы постоянно черпаем из двухтысячелетнего опыта Церкви, но также прекрасно знаем, что «идеального времени» никогда не было и идеализация старины может стать своеобразным идолом, заменяющим живого Христа.

Другой нездоровый полюс представлен сторонниками крайнего либерализма. Они считают, что Церковь должна всем своим существом немедленно откликаться на любое мнение так называемой «общественности». Даже если это мнение целиком и полностью создано СМИ и не подкреплено реальностью», - объяснил владыка.

Он напомнил о самом ярком примере последнего времени — реакции на агрессивное антирасистское движение в США, которое во многом направлено против христианства.

«Так, один из активистов движения заявил, что христианство – это религия расизма, потому что Христос был белым. И вот уже лидер одной из ведущих христианских деноминаций заявляет, что Христос был «не совсем белым», а в одном из храмов его конфессии тут же выставляют изображение «Тайной вечери» с чернокожим Христом», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что объяснять миссионерством любое громкое и модное течение в обществе – самообман.

«Мода меняется, а в погоне за соответствием этой моде можно потерять себя.

Сегодня в тренде агрессивная борьба за права чёрных, вчера была не менее агрессивная борьба за экологию, за права женщин, за права меньшинств… Куда эта агрессивная борьба заведет нас, думаю, понятно. Именно поэтому православие придерживается неизменного учения Господа Иисуса Христа. Ведь сущность Церкви — вести людей к Богу, а не потакать их сиюминутным увлечениям», - заключил митрополит Антоний.