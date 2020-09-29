Уголовное дело, возбужденное НАБУ в 2018 году против группы схемщиков в «Укрзализныце» (УЗ), уже почти два года не могут довести до суда. Об этом сообщает Антикор со ссылкой на Lenta.UA.



«Речь идет об уголовном деле по части 5, статьи 191 Уголовного кодекса – о создании организованной группы и хищениях в особо крупных размерах во время закупки УЗ специализированной пассажирской информационной системы покупки билетов. Дело в том, что несмотря на то, что с 2002 года в УЗ действует сайт booking.uz.gov.ua по продажам железнодорожным билетов, «дельцы» организовали оплату для ООО «Витес» на сумму 21 миллион гривен для создания еще одного сайта. Специально «под» один маршрут – из Киева в Бориспольский аэропорт и обратно. При этом данная фирма должна была получать огромные доходы за счет услуг по эквайрингу – технологическому и информационному обслуживанию расчетов по продаже билетов», - говорится в материале издания.



В декабре 2018 года НАБУ открыло уголовное производство против Лесникова (Станислава Лесникова в СМИ называют «смотрящим» за «Укрзализныцей», - Ред), бывшего и.о. члена правления «Укрзализныци», главы регионального филиала «Юго-Западной железной дороги» Романа Веприцкого, а также скандального бизнесмена Владимира Манукяна из Енакиево и владельца ООО «Витес» Сергея Кравца. Однако дело по главным фигурантам так и не дошло до суда.



«Прошло уже почти два года, а НАБУ до сих пор не продвинулось дальше вручения подозрений некоторым служебным лицам филиала УЗ, а также собственнику и директору фирмы, которая занималась поставкой программного обеспечения и оборудования. На этом все! Ни Лесникова, ни Макуняна так и не смогли довести до суда. В результате, коррупционные схемы в УЗ работают, как и раньше», - отмечают журналисты.



По информации издания, «смотрящие» блокируют продвижение данного дела через нардепов в монобольшинстве, а также через НАБУ. «В частности, адвокаты горе-бизнесмена Кравца недавно пытались – правда, безуспешно – добиться отвода следователей НАБУ в суде. Кроме того, как стало известно нашему изданию от информированных источников, «смотрящие» пытаются добиться окончательной блокировки дела через общественный совет НАБУ. Благо, там есть персонажи, которые всегда готовы помочь», - пишут журналисты.