В Запорожской области в результате опрокидывания автомобиля Chery погибли три человека, а 15-летний водитель и еще один пассажир получили травмы, сообщает пресс-служба областной полиции.

28 сентября в 19:15 в Пологовское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

При осмотре места происшествия было установлено, что водитель автомобиля «Chery» 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи. Водителя и пассажира 2004 года рождения с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.