На данный момент Национальная полиция Украины открыла 123 уголовных производства по фактам нарушения избирательного процесса. Из них пятая часть касается возможных фактов подкупа.

Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина.

«На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией. В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий «, - сказал Клименко.

Другой способ подкупа избирателей, по его словам, - Украинский за месяц до выборов предлагают проголосовать за кого-то, дают за это аванс в 250-300 гривен, а потом уже накануне голосования говорят, за кого отдать голос, и просят сфотографировать бюллетень. Полиция фиксирует такие факты.

Клименко напомнил, что в Украине в круглосуточном режиме работает ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.

Напомним, 15 сентября в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.