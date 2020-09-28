Норма в постановлении Кабинета министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00.00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

По приказу министра обороны Андрея Тарана в Украине запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Об этом он сообщил на селекторном совещании президенту Зеленскому.

Начался процесс расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер, глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

Следователи Государственного бюро расследований допросили более 40 человек в качестве свидетелей катастрофы самолета Ан-26.

В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в эту страну.

Также украинцев призвали воздержаться от посещения отдельных регионов Азербайджана.

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд решил выйти из состава наблюдательного совета АО «Укрзализныця» (УЗ).

За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине зафиксирован 2671 случай заражения коронавирусом.

29 сентября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесенными указанным законом, и 53 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 № 552- ІХ (далее - Закон)..