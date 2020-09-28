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Норма в постановлении Кабинета министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00.00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен», - сказал Демченко агентству Интерфакс-Украина в понедельник.

Спикер подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом «О пограничном контроле», постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет. «Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет», - пояснил он.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 августа принял решение об ограничении на въезд иностранных граждан на территорию Украины с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.
ForUm

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