Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия - это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях», - отметил президент.

Он отметил, что эта стратегия предусматривает конкретные меры для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные деяния.

По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, что является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов.

Зеленский напомнил, что при его президентстве произошла перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращена уголовная ответственность за незаконное обогащение, внедрен механизм гражданской конфискации имущества и начата работа Высшего антикоррупционного суда.

«Однако этого недостаточно. Общество ожидает системных и скоординированных действий в предупреждении коррупции, эффективных результатов деятельности антикоррупционных органов Украины», - подчеркнул президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы», которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы. Законопроект № 4135 уже зарегистрирован в парламенте.

«Концептуальные подходы формирования антикоррупционной политики является сочетание принципов дальнейшего совершенствования общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупционных проявлений в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения реформ в экономической, социальной, медицинской, образовательной, правоохранительной сферах. Практически каждая сфера этой стратегией охватывается», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, основными приоритетами проекта является сбалансированное сочетание указанных подходов, что позволит не только снизить уровень коррупции, но и повысить доверие граждан к органам власти и существенно ускорить темпы социально-экономического развития, в частности улучшить инвестиционную привлекательность и развитие бизнеса и тому подобное.

Представляя проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, председатель Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что создание такого документа является абсолютно необходимым шагом, ведь 91% украинцев считают коррупцию серьезной или очень серьезной проблемой.

Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд гривен в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций.

«Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии», - сказал Новиков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что стратегия предусматривает немало эффективных инструментов для борьбы с коррупцией, и отметила, что Офис Генерального прокурора работает над определением процедуры конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Мы очень плотно работаем над конкурсом на руководителя САП, формируем все возможности прозрачного, понятного, четкого конкурса для того, чтобы и украинское общество, и международные партнеры, и сами правоохранители понимали, что этот конкурс проходит честно, в установленные законом сроки и с определенной целью», - отметила Венедиктова.

По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы».