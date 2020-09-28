Экономический кризис в Украине, вызванный пандемией коронавируса, впервые не сопровождается кризисом банковской системы.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе онлайн-конференции, сообщает УНИАН.

«Меры по очистке и укреплению банковской системы действительно показывают результаты… Не только прочность банковской системы, а и эффективность монетарной политики - все эти факторы помогли уберечь Украину от большого шока. Можно говорить, что мы прошли кризис относительно спокойно. В начале кризиса мы наблюдали отток депозитов в банках, но за 2 недели ситуация стабилизировалась», - сказала Рожкова.

По ее словам, в НБУ не видят существенных рисков для капиталов и ликвидности банковского сектора, как это было в предыдущие кризисы, но существуют вызовы для прибыльности банков.

«Доходы банков сокращаются. Сейчас, по итогам 8 месяцев, прибыль банковского сектора хотя и существенная, однако она уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь, за счет формирования резервов», - сказала замглавы НБУ.

Также, по ее словам, банки вынуждены были осуществлять дополнительные расходы, особенно на первых этапах карантина, чтобы обеспечить как онлайн-работу, так и работу отделений с точки зрения безопасности. Кроме того, наблюдалось снижение потребительского спроса, в частности, сократился объем банковских услуг, что отражается на динамике комиссионного дохода банков.

«Но, по нашим прогнозам, в этом году банковский сектор останется прибыльным», - подчеркнула Рожкова.

Что касается состояния кредитных портфелей банков, замглавы НБУ отметила, что в условиях продолжения адаптивного карантина и кредитных каникул давать финальную оценку качеству кредитных портфелей рано.

«Сейчас мы видим ухудшение качества кредитного портфеля. Продолжаются процессы реструктуризации, окончательные оценки еще рано давать... Однако из-за того, что темпы роста потребительского кредитного портфеля сократились, мы впервые имеем ситуацию, когда ипотека росла быстрее, чем потребительское кредитование. Лидерами были ПриватБанк, Ощадбанк, Кредобанк. Снижение учетной ставки сделало ипотеку доступной с точки зрения стоимости для конечного потребителя», - сказала Рожкова.