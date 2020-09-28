Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Харьковщине.

Фото: Изюмская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Известие о трагедии, которая произошла возле города Чугуев и унесла жизни более 20 человек – курсантов и работников Харьковского университета воздушных сил Украины, наполнила глубокой скорбью наши сердца. Молимся, чтобы Всемилостивый Господь упокоил души погибших, подал здоровья тем военнослужащим, которые выжили и находятся на лечении, а родным и близким утешил сердца и подал утешение», – отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей в сослужении духовенства Чугуевского благочиния совершил панихиду в Покровском соборе Чугуева по трагически погибшим в авиакатастрофе и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Архиерей призвал всех христиан, знающих об этой трагедии, вознести свои горячие молитвы.

«Будем просить Всемилостивого Бога, чтобы Он простил всякое согрешение, вольное и невольное, принял в Свои обители погибших, и утёр слёзы печали с лиц родственников и близких», — сказал владыка Елисей.

Представители Изюмской епархии также возложили цветы близ места авиакатастрофы.

Свои соболезнования Президенту Украины и Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию в связи с авиакатастрофой под Харьковом выразил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

«Милостивый и человеколюбивый Господь да упокоит души новопреставленных рабов Своих идеже присещает свет лица Его, подаст им оставление прегрешений и вечное блаженное упокоение», — сказано в послании Патриарха Кирилла.

Грузинский Патриарх Илия попросил передать свои соболезнования и слова утешения семьям погибших и всему украинскому народу, а также пожелал пострадавшему с помощью Божией скорейшего выздоровления.

«Мы глубоко опечалены из-за авиакатастрофы, произошедшей 26 сентября в Украине, которая унесла жизни многих молодых людей, – говорится в письме Предстоятеля Грузинской Православной Церкви. – Возносим молитвы за их бессмертные души, чтобы Господь упокоил их в селениях праведных».

Как сообщалось ранее, 25 сентября при заходе на посадку около 20.50 возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет АН-26. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек, 26 из которых погибли. Единственный выживший курсант находится на лечении в больнице.