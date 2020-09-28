Компрессионное белье улучшает кровообращение в ногах, поэтому широко используется для лечения и профилактики варикоза. Варикоз, или варикозная болезнь, очень распространена, в той или иной форме ей подвержены от 30 до 50% всего взрослого населения.

Развивается патология преимущественно в поверхностных сосудах ног, когда венозные клапаны не функционируют должным образом и пропускают кровь, идущую от вен к сердцу, обратно. Кровь застаивается, под ее влиянием вены расширяются и образуют характерные варикозные узлы. Помимо косметического дефекта, пациента при этом беспокоят вечерние боли в ногах, жар, распирание, повышенная утомляемость. Варикоз в запущенном состоянии грозит развитием осложнений, в том числе несущих угрозу жизни.

Компрессионный трикотаж: принцип действия

Ношение компрессионного белья помогает предотвратить развитие варикоза у предрасположенных к этому людей, вылечить заболевание на ранней стадии, а на поздней значительно облегчить состояние и не допустить развития тяжелых осложнений. Кроме того, такое белье рекомендуется носить во время восстановления после обширных хирургических вмешательств, что служит эффективной профилактикой тромбоэмболии. Эластичное белье действует за счет компрессии, то есть сдавливания поверхностных вен, что помогает клапанному аппарату лучше справляться со своей функцией и способствует устранению застоя крови, а вместе с ним и неприятных симптомов.

Существует несколько видов компрессионного трикотажа: чулки, колготки, гольфы. Наиболее популярны компрессионные чулки, ввиду универсальности.

Как выбрать компрессионные чулки: виды трикотажа

То, с какой силой компрессии действует тот или иной вид трикотажа, определяет его класс:

Оказывает давление 18–22 мм рт. ст. — применяется для профилактики варикозной болезни и лечения ее начальной стадии. Давление 23–32 мм рт. ст. — применяется для лечения варикоза средней тяжести, некоторых его осложнений и в послеоперационном периоде. Давление 33–45 мм рт. ст. — применяется при выраженной венозной недостаточности, осложнениях варикоза, после операций, при тромбозе глубоких вен и некоторых других заболеваниях сосудов. Давление 46–50 мм рт. ст. — применяется при выраженных нарушениях лимфотока и тромбозе глубоких вен.

Выбрать самостоятельно можно лишь белье 1 класса, предназначенное для профилактики венозного застоя. Во всех остальных случаях следует покупать изделие того класса, который назначит пациенту врач-флеболог. Причина в том, что неправильно выбранная компрессия либо не окажет эффекта, либо навредит, чрезмерно сдавливая сосуды и еще больше ухудшая кровообращение.

Чтобы правильно выбрать размер изделия, нужно проснувшись утром, не вставая с кровати измерить окружность бедра, икры и лодыжки, а также длину стопы и ноги от пола до бедра.

Ранее компрессионное белье выпускалось в двух цветовых вариантах: белое и бежевое. Белое использовалось в послеоперационном периоде, бежевое – для ношения в течение дня. В настоящее время белое белье по-прежнему послеоперационное, а то, которое предназначено для повседневного ношения, бывает разных цветов. Выпускается компрессионный трикотаж с антибактериальной пропиткой, при ношении он обеззараживает кожу и тем самым препятствует инфицированию.

Рекомендации по использованию компрессионных чулок

Носить компрессионные чулки следует в том режиме, который назначил врач. Надевают их сразу после пробуждения, не вставая с кровати. Натягивая нужно следить, чтобы ткань плотно, без складок прилегала к коже.

Качественный эластичный трикотаж стоит недешево, и чтобы он прослужил долго, за ним нужно правильно ухаживать. Чулки можно и нужно стирать, даже если у них есть антибактериальная пропитка, но стирка должна быть ручной, желательно использовать детское мыло или другие неагрессивные средства. Отжимают выстиранные чулки очень бережно, не выкручивая, и сушат при комнатной температуре.

Если чулки стали надеваться легко, без усилий, значит, они нуждаются в замене, так как старый изношенный трикотаж растягивается и перестает оказывать необходимое давление.