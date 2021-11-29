День за днем девушки вынуждены наблюдать, как время уносит сияющую красоту юности, оставляя на лице следы усталости и мелкие морщинки. Даже самая инновационная и «продвинутая» косметика и средства для ухода за кожей не всегда справляются с нарушениями. С некоторыми вопросами могут справиться только специальные лекарственные средства и медицинские процедуры, назначенные врачом-дерматологом или косметологом.
Причина старения находится внутри организма, она заложена в самой структуре кожи. Ни для кого не секрет, что за состояние кожного покрова отвечают витамины А и Е, но мало кто знает, что самый незаменимый витамин для кожи – это рибофлавин (В2). Именно он поддерживает питательные и дыхательные процессы в клетках эпидермиса и отвечает за процессы омоложения.
Купить качественные и недорогие биоактивные добавки и проверенные лекарственные средства можно в фармацевтическом каталоге «Аптеки Низких Цен». Перейдя на сайт anc.ua, можно заказать с доставкой по Украине:
- средства гигиены;
- медикаменты;
- детские товары;
- препараты для укрепления иммунитета;
- витаминно-минеральные комплексы красоты в форме таблеток или капсул.
Но кроме применения фармацевтических комплексов, важно придерживаться некоторых правил, позволяющих продлить молодость кожи и всего организма в целом.
Как жить, чтобы выглядеть моложе
Прежде всего, стоит запомнить, что лечением любого заболевания кожи должен заниматься врач. Несвоевременное обращение к дерматологу может даже самую незначительную проблему перевести в разряд хронических. Прием правильно подобранных лекарств способен облегчить симптомы и справиться с проблемой на ранней стадии.
Для того чтобы надолго сохранить молодость кожи, важно отказаться от вредных привычек, а особенно от курения. Огромное количество смол и других канцерогенных веществ наносят организму непоправимый вред. Алкоголь оказывает на кожу не менее пагубное влияние: расширяет сосуды, что приводит к появлению красных прожилок, а также выводит из организма большое количество жидкости, влияющей на эластичность эпидермиса.
Солнце и мороз – враги здоровой кожи, поэтому в летний период стоит приобрести широкополую шляпу, скрывающую лицо от палящих лучей, а зимой пользоваться жирным питательным кремом перед выходом на улицу.
Здоровьем и сиянием кожу наполняет правильное сбалансированное питание, которому стоит уделять особенное внимание после 25 лет. Кроме того, важно тщательно соблюдать питьевой режим, ведь недостаток влаги становится заметен практически моментально.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время