День за днем девушки вынуждены наблюдать, как время уносит сияющую красоту юности, оставляя на лице следы усталости и мелкие морщинки. Даже самая инновационная и «продвинутая» косметика и средства для ухода за кожей не всегда справляются с нарушениями. С некоторыми вопросами могут справиться только специальные лекарственные средства и медицинские процедуры, назначенные врачом-дерматологом или косметологом.

Причина старения находится внутри организма, она заложена в самой структуре кожи. Ни для кого не секрет, что за состояние кожного покрова отвечают витамины А и Е, но мало кто знает, что самый незаменимый витамин для кожи – это рибофлавин (В2). Именно он поддерживает питательные и дыхательные процессы в клетках эпидермиса и отвечает за процессы омоложения.

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Но кроме применения фармацевтических комплексов, важно придерживаться некоторых правил, позволяющих продлить молодость кожи и всего организма в целом.

Как жить, чтобы выглядеть моложе

Прежде всего, стоит запомнить, что лечением любого заболевания кожи должен заниматься врач. Несвоевременное обращение к дерматологу может даже самую незначительную проблему перевести в разряд хронических. Прием правильно подобранных лекарств способен облегчить симптомы и справиться с проблемой на ранней стадии.

Для того чтобы надолго сохранить молодость кожи, важно отказаться от вредных привычек, а особенно от курения. Огромное количество смол и других канцерогенных веществ наносят организму непоправимый вред. Алкоголь оказывает на кожу не менее пагубное влияние: расширяет сосуды, что приводит к появлению красных прожилок, а также выводит из организма большое количество жидкости, влияющей на эластичность эпидермиса.

Солнце и мороз – враги здоровой кожи, поэтому в летний период стоит приобрести широкополую шляпу, скрывающую лицо от палящих лучей, а зимой пользоваться жирным питательным кремом перед выходом на улицу.

Здоровьем и сиянием кожу наполняет правильное сбалансированное питание, которому стоит уделять особенное внимание после 25 лет. Кроме того, важно тщательно соблюдать питьевой режим, ведь недостаток влаги становится заметен практически моментально.