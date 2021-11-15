Дискомфорт, тяжесть, изжога после приема пищи или натощак — признаки патологии пищеварительного тракта. Если подобные проявления появляются регулярно, тогда без медицинской помощи не обойтись. Обязательно нужно будет пройти обследование, после которого врач назначит лечение. Но если симптоматика появляется нерегулярно или вы находитесь в ситуации, когда нет возможности обратиться к доктору, тогда предлагаем следующие способы самопомощи.

Нормализация питания

Чаще всего, неприятные ощущения в животе связаны с нарушением режима питания. Бывает достаточно наладить рацион и все приходит в норму. Главные «вредители» нашего пищеварения:

Переедание. Стандартная порция еды не должна быть больше ⅔ нашего желудка, что равно примерно 350-400 мл. Отсутствие в пище овощей. Эти продукты не только богаты витаминами и минералами, они еще основной источник клетчатки. Она нормализует перистальтику, профилактирует появление чувства тяжести и дискомфорта, а также нормализует стул. Преобладание одного питательного вещества. Например, любители мяса потребляют много белка, но недополучают жиров и углеводов. А сладкоежки, наоборот заставляют кишечник переваривать огромное количество углеводов. Все это приводит к дисбалансу выработки пищеварительных ферментов, что в результате провоцирует развитие болезней и неприятной симптоматики. Острая, соленая, перченая пища — обладает раздражающим действием на кишечник и может приводить к функциональным и органическим расстройствам. Поэтому употреблять необходимо блюда умеренной пряности, чтобы не навредить пищеварительному тракту.

Здоровое питание — залог нормального функционирования желудочно-кишечного тракта, об этом нельзя забывать.

Методы «экстренной» помощи

Важно! Описанные ниже методы, не должны применяться в качестве основного лечения, они лишь временная мера облегчения состояния. Поэтому после улучшения, обязательно нужно обратиться за помощью к доктору.

Итак, мы разберем с вами несколько групп препаратов, которые можно использовать при различных неприятных ощущениях в кишечнике:

Изжога — используются антациды и лекарства снижающие выработку соляной кислоты. Первые продаются без рецепта, к ним относятся ренни, фосфалюгель, альмагель и др. Вторые — рецептурные средства. Например, препарат Ранитидин назначается с целью снижения секреции кислых компонентом желудочного сока и пепсина. Но для регулярного применения он не используется. Метеоризм. Для уменьшения чувства переполнения живота и вздутия используют медикаменты-пеногасители. Классическим представителем является симетикон — наиболее известный представитель — эспумизан. Болевые ощущения натощак или после еды. Лечить их обезболивающими препаратами ни в коем случае нельзя, так как это только усугубит ситуацию. Используются обволакивающие лекарства, тот же фосфалюгель, энтеросгель и др. Тяжесть. После хорошего застолья подобное возникает очень часто. Нашему кишечнику просто тяжело справиться с такими объемами пищи. Облегчить состояние помогают ферментные препараты, по типу мезима и панкреатина.

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