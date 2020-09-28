За прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, из стрелкового оружия агрессор провоцировал наших защитников неподалеку Шумов и дважды – вблизи населенного пункта Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди наших воинов нет.

Военнослужащие Вооруженных сил и спасатели ГосЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

С начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, вступили в действие 27июля 2020 года, не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.