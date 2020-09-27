Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль четыре поселка Физулинского района и два села Джебраильского района в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Haqqin.az, в ходе операции были взяты под контроль селения Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Боюк Марджанлы и Рюзгар.
В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло информацию Баку.
«Сообщение министерства обороны Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности. Данное сообщение является информационной провокацией», — цитирует Интерфакс-Украина пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.
Утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.
В свою очередь в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска приступили к контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время