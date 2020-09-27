Для родственников жертв крушения Ан-26 рядом с местом его падения в Чугуеве Харьковской области развернули пункт психологического обеспечения.

Об этом рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших. Работают, в частности, восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Ими создано „место скорби“, куда все желающие могут положить цветы в память погибших», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.