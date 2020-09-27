Правоохранители задержали мужчину, который причастен к нападению на женщину в Харькове, в результате которого у нее похитили автомобиль. Предполагаемым злоумышленником оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района, сообщает Нацполиция в субботу, 26 сентября.

По факту нападения, в результате которого женщина получила ранение руки, полиция возбудила дело по статьям о незаконном завладении транспортным средством и разбой (ч.3 ст.289, ч.4 ст.187 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 сентября было совершено нападение на женщину возле станции метро Научная в Харькове. Она была ранена, а ее машину BMW угнали. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская.